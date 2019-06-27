0553 313 94 23

İki yeni nesil OSB için yeşil ışık

İSO Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un iki yakasında yeni nesil organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması isteğine olumlu sinyal verdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:03
İki yeni nesil OSB için yeşil ışık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbullu sanayicilerin şehrin iki yakasında yeni nesil organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması isteğine olumlu sinyal verdi.

Çalışmalar yaptık

Kurum, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Haziran ayı olağan toplantısında “OSB anlamında hem Avrupa hem de Anadolu yakasında bir talep söz konusu. Avrupa yakasında iki üç yerle ilgili çalışmış durumdayız. Buna ilişkin projeleri geliştirebiliriz. Anadolu yakasında da Hazine mülkiyetinde sanayicimizin yeni yatırım yapacağı istihdam oluşturacağı neresi varsa sanayicilerimizle ortak projeler geliştirebiliriz” diye konuştu.

Vizyon geliştirilmeli

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul ve çevresinin endüstri iş gücünün yüzde 50’sini bünyesinde barındırdığının altını çizerek, “İstanbul sanayisinin bu ülkenin vazgeçilmezi olduğu gerçeğine bağlı bir İstanbul vizyonu geliştirilmeli. İstanbul sanayisi ve üretimi ile çevre arasında bir tercih yapılmamalı. Tüm kurumların katkısıyla hazırlanacak ve kentsel dönüşümle birlikte ele alınacak bir planlamaya ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:03
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. organize sanayi bölgesi (OSB)
  3. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi
  4. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süpürge sapıyla gelen 2 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğu
    1. Süpürge sapıyla gelen 2 Avrupa, 1..
    2. Van İl Müftülüğüne Ömer Keskin..
    3. Sulama kanalına düşen ineğe kurtarma..
    4. Türk karayolu taşımacılarının..
    5. "HAMR" Ankara’da sahnelendi
    6. E-5 yanyolunda büyük yangın! Trafik..
    7. Pompalı tüfekle arkadaşını öldüren..
    8. Ayak topuklarındaki çatlakları..
    9. Büyükşehirin yetenek avcıları iş..
    10. Merkel yine titrerken görüntülendi
    11. 58 metre ve 15 ton ağırlığındaki..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli..
    13. 3 yıl geçti ilk ödemeler yapıldı
    14. Rektör Köse, Vali Yazıcı’yı ziyaret..
    15. Ataşehir'de engelli vatandaşların..
    16. Trump’tan Hindistan’a gümrük uyarısı
    17. Türk kirazına uluslararası lezzet..
    18. Burak Özçivit, Romanya'da..
    19. Uluslararası Af Örgütünden İran'a..
    20. Altındağ’da rengârenk yıl sonu
    21. Altındağ’da rengârenk yıl sonu
    22. E-devlet de engelsiz olacak
    23. Yıldızlar Yatırım Holding'in büyüme..
    24. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    25. Hatay’da yolcu otobüsü tırla çarpıştı:..
    26. Çiftçi ilacı değiştirdi, arı ölümleri..
    27. Milli atletlerin hedefi Avrupa'da..
    28. Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
    29. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucu..
    30. Seçim sonrası Gökçeada’da turizm..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu