İki yeni nesil OSB için yeşil ışık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbullu sanayicilerin şehrin iki yakasında yeni nesil organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması isteğine olumlu sinyal verdi.

Çalışmalar yaptık

Kurum, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Haziran ayı olağan toplantısında “OSB anlamında hem Avrupa hem de Anadolu yakasında bir talep söz konusu. Avrupa yakasında iki üç yerle ilgili çalışmış durumdayız. Buna ilişkin projeleri geliştirebiliriz. Anadolu yakasında da Hazine mülkiyetinde sanayicimizin yeni yatırım yapacağı istihdam oluşturacağı neresi varsa sanayicilerimizle ortak projeler geliştirebiliriz” diye konuştu.

Vizyon geliştirilmeli

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul ve çevresinin endüstri iş gücünün yüzde 50’sini bünyesinde barındırdığının altını çizerek, “İstanbul sanayisinin bu ülkenin vazgeçilmezi olduğu gerçeğine bağlı bir İstanbul vizyonu geliştirilmeli. İstanbul sanayisi ve üretimi ile çevre arasında bir tercih yapılmamalı. Tüm kurumların katkısıyla hazırlanacak ve kentsel dönüşümle birlikte ele alınacak bir planlamaya ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.