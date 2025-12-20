  • İSTANBUL
Kadın - Aile

İki yemek kaşığı olacak, gümüş takıları elmas gibi parlatıyor! Altın el yakıyor, gümüş takılar rağbet görüyor

İki yemek kaşığı olacak, gümüş takıları elmas gibi parlatıyor! Altın el yakıyor, gümüş takılar rağbet görüyor

İki yemek kaşığı sirke-karbonat karışımı gümüş takılarınızın için pratik ve etkili bir yöntem. Dolar kuruna bağlı olarak altının yükselişinin devam etmesi halinde gümüşün daha da değerleneceğini tahmini geldi. Altın ve gümüş aksesuarlar parlatmanın püf noktaları nelerdir merak edilmeye başlandı! İşte takı parlatma için o yöntemler...

Gümüş takılarınızı parlatmanın püf noktaları nelerdir?” diye araştırma yapıyor olabilirsiniz. Bir kaç tane basit yöntemler ile bu durum mümkün olabilir. Gümüş takılarınızın için, pratik ve etkili bir yöntem. Konuya ilişkin söz konusu o detay...

Altın yükselmeye devam ediyor ve Altın - Gümüş takılarınızın zamanla matlaşıp kararması moralinizi bozuyorsa, yalnız değilsiniz. Kararan takılarınızı eski parlaklığına kavuşturmak için ihtiyacınız olan sadece iki malzeme: karbonat ve sirke!

İhtiyacınız olan malzemeleri hazırlayıp - sirke, karbonat, tuz ve limon. Yaklaşık iki yemek kaşığı sirke-karbonat karışımı veya tuz-limon karışımı kullanabilirsiniz.

Başlamadan önce, gümüş takılarınızı bu karışımda yaklaşık yarım saat bekletmenizde fayda olabilir.. Ardından, takıları nazikçe bir yumuşak bezle silerek parladığını görebilirsiniz. Bu işlem, yüzeydeki kararmayı etkili bir şekilde giderebilir.

Altın fiyatlarının yükselmesiyle vatandaşlar gümüşe yönelmeye başladı. Parası altına yetmeyenler, birikim yapan ve tüm hediye seçimini artık gümüşten yana kullanıyor. Artan taleple birlikte gümüş üreticileri de düğün ve takı tasarımlarında çeşitliliği artırdı.

Altın, gümüş, elmas veya değerli bir şey olması gerekmiyor; kadınlar her türlü aksesuar fikrini seviyor. Ancak, parlaklıklarını korumak için takı ve aksesuarların gerektiği şekilde temizlenmesi gerekiyor. Gümüş ve altın takılarda zamanla oluşan çizikler ya da takının tasarımı nedeniyle var olan çukurlarda sürekli kir birikmesi olur ve bu kir aksesuarın temizlenmesini zorlaştırır. Ancak evde bulunan bazı malzemeleri kullanarak derinlere işlemiş bu kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. Peki, altın ve gümüş takılar evde nasıl parlatılır? İşte takı parlatma için kullanabileceğiniz 5 kolay yöntem. 

Altın ve Gümüş Nasıl Parlatılır?

Sirke ile parlatma

Malzemeler:

  • 1/4 bardak sirke.
  • 2 yemek kaşığı karbonat.
  • Ilık su.

Uygulama:

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırarak kalın bir macun haline getirin.
Eski ama yumuşak bir diş fırçasıyla macunu takı veya aksesuarın üzerine hafif bastırarak sürtün. Bunu birkaç dakika devam ettirin.
Musluk suyuyla durulayın ve kurulayın.

Alternatif olarak, macunla temizlemeden önce takıları yaklaşık 5 dakika sirke içinde bekletebilirsiniz.

Limon suyu ve tuz ile parlatma!

Başka bir yöntemimiz limon suyuna tuz eklemektir. İki yemek kaşığı limon suyuna bir yemek kaşığı tuz ekleyecek şekilde karışım hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız bu karışımları takılarınıza uygulayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir diğer şey kullanılan bezin çeşidi. Sert temizlik malzemeleri ve kumaşlar gümüşe zarar verebileceğinden mikrofiber bez veya gümüş temizleme bezi kullanmalısınız. Kurulama sırasında da yumuşak bir havlu kullanmalısınız.

Diş macunu ile parlatma.

Malzemeler.

  • Pamuklu bez veya diş fırçası.
  • Havlu.

Uygulama:

Diş macunu, değersiz veya gümüş takıları parlatmanın en ucuz, en kolay ve en etkili yollarından biridir.
Yumuşak bir pamuklu bez veya diş fırçası kullanarak diş macununu takının üzerine sürtün.
Daha sonra havlu ile son bir kez ovalayın.

Amonyak ile parlatma!

Malzemeler:

  • 1 bardak ılık su.
  • 1/2 bardak amonyak.
  • Kağıt ya da kumaş havlu.

Uygulama:

Yarım bardak amonyak ile bir bardak ılık suyu karıştırın.
Elmas, gümüş veya altın takılarınızı karışımın içine koyun.
15-20 dakika boyunca bekletin.
Su ile durulayın ve biz kumaş veya kağıt havlu üzerinde kurumaya bırakın.

Alüminyum folyo ile parlatma!

Malzemeler:

  • Alüminyum folyo.
  • Sıvı veya toz çamaşır deterjanı ya da karbonat.
  • Kaynar su kabı.
  • Diş fırçası.
  • Kağıt havlu veya kuru bir bez.

Uygulama:

Çelik bir kasenin iç kısmını alüminyum folyo ile kaplayın ve suyla doldurun. Kaynamaya bırakın. Çamaşır deterjanı veya karbonatı ekleyin ve ocağı kapatın.
Alternatif olarak sadece küçük parçalara ayırdığınız alüminyum folyuyu kaynar suya atabilirsiniz. Takılarınızı kabın içine koyun ve birkaç dakika bekleyin. Takıları kaptan çıkartın ve eski bir diş fırçası kullanarak fırçalayın. Kağıt havlu ile kurulayın.
diğer yöntem: Çok fazla kararan aksesuarlarınız var ise tuzlu su içinde birkaç dakika altın ve gümüşü kaynatarak yoğun kararmalarda da kurtulabilirsiniz. Karbonat da tuz gibi kararan yüzeyleri temizlemek için kullanılan bir malzemedir. Parlatmak istediğiniz takıları karbonat ile ovalayarak durulamalısınız.

Altınlarınızı kendiniz parlatmak istemiyorsanız bir profesyonelden yardım alabilirsiniz.

 

