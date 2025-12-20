Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Sanatçı Ahmet Özkan

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Tasavvuf Musiki ve Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan konuk oluyor.

Vuslatının 752.Yılında Mevlana ve Mevlevilik ne kadar biliniyor.. Türkiye’de tasavvuf ve tarikatlar hangi badireleri atlattı? Nefis terbiyesi ve gönül huzuru nasıl sağlanır? Tasavvuf ve zikir modern çağın sorunlarına bir şey vaad ediyor mu? Muharrem Coşkun soracak, Selma Argon canlı yayında cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

