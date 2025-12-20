  • İSTANBUL
Medya Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Sanatçı Ahmet Özkan
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Sanatçı Ahmet Özkan

Giriş Tarihi:
Giriş Tarihi:
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Sanatçı Ahmet Özkan

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta Tasavvuf Musiki ve Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan konuk oluyor.

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Tasavvuf Musiki ve Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan konuk oluyor.

Vuslatının 752.Yılında Mevlana ve Mevlevilik ne kadar biliniyor.. Türkiye’de tasavvuf ve tarikatlar hangi badireleri atlattı? Nefis terbiyesi ve gönül huzuru nasıl sağlanır? Tasavvuf ve zikir modern çağın sorunlarına bir şey vaad ediyor mu? Muharrem Coşkun soracak, Selma Argon canlı yayında cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=Na1VOZLWVi0

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

