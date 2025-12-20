Şartları belli oldu! Şirketlere çalışan kişi başı 3 bin 500 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamı muhafaza eden işletmelere yönelik önemli bir destek paketini duyurdu. Buna göre sigortalı çalışan sayısını koruyan firmalara, kişi başına 3 bin 500 lira destek verilecek. Bakan Işıkhan, bu destek için toplamda 50 milyar liralık kaynağın doğrudan imalat sektörüne yönlendirildiğini vurguladı. Atılan adımın, üretimi ve istihdamı güçlendirmesi hedefleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık." ifadelerini kullandı.
Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, üreterek büyüyen, çalışarak güçlenen Türkiye için durmaksızın gayret ettiklerini belirtti.
İmalat sektörünün ekonomi ve istihdamın önemli güvencelerinden biri olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:
"Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz. Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık. Türkiye'nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve işgücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz."