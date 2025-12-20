  • İSTANBUL
Van balı Orta Doğu yolunda! 16,5 tonluk ihracat Dubai'ye ulaştı

AA
Van balı Orta Doğu yolunda! 16,5 tonluk ihracat Dubai’ye ulaştı

Devlet desteğiyle kurulan modern tesiste işlenen Van balı yapılan analizlerin ardından ilk büyük sevkiyatla Dubai pazarına girdi.

Foto - Van balı Orta Doğu yolunda! 16,5 tonluk ihracat Dubai’ye ulaştı

Van’da üç kuşaktır arıcılıkla uğraşan Halil Tandoğan, ata mesleğini modern üretimle buluşturarak önemli bir ihracat başarısına imza attı. Yaklaşık 75 yıl önce arıcılığa başlayan Tandoğan ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden 4 çocuk babası Halil Tandoğan, iki yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı'ndan hem bina hem de makine desteği aldı. Ata mesleği arıcılığı devlet desteğiyle daha da geliştiren Tandoğan, Van Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare alana, günlük 4 ton bal işleme ve paketleme kapasitesine sahip tesis kurdu.

Foto - Van balı Orta Doğu yolunda! 16,5 tonluk ihracat Dubai’ye ulaştı

Yöredeki arıcılardan toplanan balı tesiste hem petek halinde hem de süzülerek paketlenmesini sağlayan Tandoğan, 20 kişiyi de istihdam etti. Geçen yıl siparişle iç piyasanın yanı sıra ABD, Almanya ve Yemen'e bal gönderen Tandoğan, bu yıl hasat edilen 16,5 ton petek balı gümrük işlemlerinin ardından tırla Dubai'ye gönderdi.

Foto - Van balı Orta Doğu yolunda! 16,5 tonluk ihracat Dubai’ye ulaştı

Tandoğan, Van balının uluslararası pazardaki bilinirliğini artırmak istediğini söyledi. Tesisini büyüterek ekonomiye ve istihdama daha çok katkı sunmayı amaçladığını belirten Tandoğan, şunları kaydetti: "Tesisimiz 5 bin metrekare alana kurulu. Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı kapsamında projemizi hayata geçirdik. Bölgenin en büyük bal paketleme, işleme ve depolama tesislerinden biri konumundayız. Kolilediğimiz 16,5 ton balı tıra yükleyerek Dubai'ye gönderdik. Gümrük memurlarının balımızdan aldığı numuneler laboratuvara gönderildi ve sonuçlar onaylandı. Balda herhangi bir sorun yok. Dubai'ye birinci sınıf bal gönderdik. Dubai ile yaklaşık 250 ton yani 20 tıra denk gelen bir anlaşmamız daha var. Heyecanlıyız. Bunun devamı gelecek. Ülkemize döviz kazandıracağız. Aynı zamanda arıcı arkadaşlarımız da bundan fayda görecek."

Foto - Van balı Orta Doğu yolunda! 16,5 tonluk ihracat Dubai’ye ulaştı

Tesisin 2 ton petek, 2 ton da süzme bal işleyecek kapasiteye sahip olduğunu anlatan Tandoğan, şöyle konuştu: "Kendi üretimimizin dışında bölgemizde analiz değerlerine uygun üretim yapan arıcılardan topladığımız balı işleyip paketliyoruz. Yılın ilk ihracatını yaptık. Ticaret kısa bir koşu değil, bir maraton. Pazarımızı büyütmek için her gün yeni şeyler katmaya çalışıyoruz. Doğru pazar bulunduğunda üretici daha çok üretecek, pazar sorunu yaşamayacak. Bu, tüm sektör için büyük bir kazanç olacak. Tesisimizde 20 kişi çalışıyor. Ürettiğimiz ve topladığımız sertifikalı balları analizden geçtikten sonra paketliyoruz. Gıda yönetmeliğine uygun bir şekilde hazırlanan ürünleri etiketledikten sonra pazara sunuyoruz."

