Van balı Orta Doğu yolunda! 16,5 tonluk ihracat Dubai’ye ulaştı

Tesisin 2 ton petek, 2 ton da süzme bal işleyecek kapasiteye sahip olduğunu anlatan Tandoğan, şöyle konuştu: "Kendi üretimimizin dışında bölgemizde analiz değerlerine uygun üretim yapan arıcılardan topladığımız balı işleyip paketliyoruz. Yılın ilk ihracatını yaptık. Ticaret kısa bir koşu değil, bir maraton. Pazarımızı büyütmek için her gün yeni şeyler katmaya çalışıyoruz. Doğru pazar bulunduğunda üretici daha çok üretecek, pazar sorunu yaşamayacak. Bu, tüm sektör için büyük bir kazanç olacak. Tesisimizde 20 kişi çalışıyor. Ürettiğimiz ve topladığımız sertifikalı balları analizden geçtikten sonra paketliyoruz. Gıda yönetmeliğine uygun bir şekilde hazırlanan ürünleri etiketledikten sonra pazara sunuyoruz."