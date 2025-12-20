Şam'dan Golan'a kadar askerden arındırılmış bölge talep ettiler Siyonist yüzsüzlüğü

Suriye'nin BM temsilcisi İbrahim Albi yaptığı açıklamada Şam'ın Tel Aviv ile 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına bağlı olduğunu belirtti.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, Suriye'nin başkenti Şam'dan mevcut tampon bölgeye kadar uzanan askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması çağrısında bulundu.

Danon, İsrail'in “İran, Hizbullah, Hamas ya da başka herhangi bir grubun kuzey sınırında yeniden konumlanmasına ya da varlık göstermesine” izin vermeyeceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin Perşembe günkü oturumunda Tel Aviv'in kuzey sınırını “savunacağını” vurgulayan İsrailli temsilci, “terörist ve militan” olarak tanımladığı kişilerin İsrail sınırı yakınlarında faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini ileri sürdü.

Suriye'nin BM temsilcisi İbrahim Albi Perşembe günü yaptığı açıklamada Şam'ın Tel Aviv ile 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına bağlı olduğunu ancak İsrail'in anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiğini söyledi.

Albi, “Kontrolümüzü sağlamak için İsrail sınırında güvenlik güçlerimizin varlığına ihtiyacımız var” diye vurguladı.

Geçen yıl eski Suriye rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail güçleri, Şeyh Dağı'ndaki stratejik gözlem noktası da dahil olmak üzere 1974'te kurulan tampon bölgeyi işgal ederek Suriye'nin güneyine asker ve askeri teçhizat konuşlandırdı.

Reuters'a göre, Suriyeli ve İsrailli yetkililer arasında sınır bölgesinde istikrarı sağlama amacıyla ABD arabuluculuğunda yapılan altı tur görüşme, Eylül 2025'ten bu yana durmuş vaziyette.

Birkaç gün önce İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Şam'la devam eden güvenlik anlaşması görüşmelerinin giderek artan engellerle karşılaştığını ileri sürerek, Suriye tarafının iki taraf arasındaki uçurumu genişleten yeni taleplerde bulunduğunu iddia etti.