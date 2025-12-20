Halk arasında 'Meyvelerin Kralı' olarak biliniyor: Durian yetiştiriciliğinde çok önemli çalışma! Kokusu çok kötü

Meyvelerin kralı' Durian Meyvesi hakkında bilgiler nelerdir? Gelin bu eşsiz meyvei tanıyalım. Durian (Durio zibethinus), Malezya, Tayland ve Endonezya kökenli bir bitkidir.Çürümüş sarımsağa benzeyen kokusu hiçbir şekilde çıkmayan, kerameti kendinden menkul bir tuhaf meyve. iyisinin oldukça pahalı olduğu söylenir. Durian meyvesi, güçlü lif içeriğiyle sindirim sağlığını destekler, C vitamini yapısıyla bağışıklığı güçlendirir, kalp sağlığını korur. Manganez açısından zengin olan durian meyvesi güçlü bir antioksidan olmasının yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı olan bu meyve; faydaları, görüntüsü ve tadıyla herkesin ilgisini çekiyor. Durian meyvesi, hem tatlı, hem de tuzlu yemeklerde kullanılır. Durian meyvesinin yenilebilir etli kısmı oldukça tatlıdır ve C vitamini, potasyum, karbonhidrat ve protein bakımından oldukça zengindir. Malezya'da son derece popüler olan bir meyve olan durian meyvesinin yetiştiği 30-40 metrelik ağacın ismi. Durian meyvesi Tayland, Güneydoğu Asya, Vietnam ve Malezya gibi ülkelerde yetişen bir meyvedir. Lezzetinden çok kokusu ile tanınır. Güneydoğu Asya’ya özgü olan durian meyvesi kendine özgü ve tadıyla biliniyor. Türkiye’de yeni yeni trend olan meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Tedarikinde son zamanlarda pazarlarda ve manavlarda sıkça aratılan durian meyvesi Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede popülerliğini koruyor. Güneydoğu Asya bitkisi Durian, Meyvelerin Kralı olarak adlandırılsa da, Marmite gibi, muhallebi benzeri posasının tadını sevenler ile çürümüş kokusundan rahatsız olanlar arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor. Meyvesi iri ve dikenli, açılması zor kalın, sert bir kabuğa sahip durianın kabuğunun içinde kremsi, sarımsı içle dolu birkaç bölümü bulunuyor. İçli bölüm, hafif lifli bir dokuya sahip tatlı ve yumuşaktır. Genellikle tatlı, tuzlu ve hafif acı karışımı olarak tanımlanan meyve benzersiz bir tada sahiptir. Bazı bölgelerde "meyvelerin kralı" olarak bilinen durian, iri boyutu, güçlü kokusu ve dikenlerle kaplı kabuğuyla dikkat çeker. Ayrıca durian meyvesi magnezyum ve potasyum gibi kalp sağlığı açısında faydalı besin maddeleri sağlar ve bu da kan basıncı kontrolünü kolaylaştırır. Durian meyvesinin faydaları neler? Doğal bir uyku hapı olarak kabul edilen durian meyvesi, triptofan adı verilen bir amino asit içerir. Bu asit melatonin ve serotonin salgılanmasını destekler. Araştırmalar faydasını net biçimde ortaya koydu. Araştırmacılar şu bilgileri paylaştı. Meyve ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Manganez açısından zengin olan durian meyvesi güçlü bir antioksidan olmasının yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı oluyor. Durian meyvesi, kemik ve kas yapısını güçlendirir ve hastalıkların oluşmasına neden olan durumları azaltır. Healthline yazarlarına göre, Bazı araştırmalar, sinirleri yatıştırdığı için epilepsi hastalarına da iyi geldiğini göstermektedir. Bir porsiyon durian meyvesi, vücudun ihtiyacı olan folik asidin ’sini karşılayabilir. Folik asit, motor hareketlerini geliştirme konusunda etkili olduğu için, durian meyvesi tüketimi bu açıdan da faydalı bir besin olarak biliniyor.