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Dünya İki ülkeye çağrı yaptılar! ‘ABD’yi durdurun’
Dünya

İki ülkeye çağrı yaptılar! ‘ABD’yi durdurun’

Global Times gazetesinde yayınlanan bir makalede ABD’yi kızdıracak açıklamalar yer aldı. Rusya ve Çin’in ABD’yi diğer ülkelere karışmamaları için uyarması gerektiği makalede yansıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 09:50:00 -
İki ülkeye çağrı yaptılar! ‘ABD’yi durdurun’

Global Times’da yayınlanan bir makalede, Rusya ve Çin'in ABD'ye artık diğer ülkelerin iç işlerine karışmaması gerektiğini izah etmeleri gerektiği belirtildi.

Makalede, Moskova ve Pekin'in önümüzdeki günlerde Qingtungsya poligonunda yapacakları ortak tatbikatlar hatırlatılarak, hem siyasi hem de taktik hedefleri olan bu tatbikatların Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekilmesiyle ilişkili olduğu kaydedildi.

Çin-Rusya ortak tatbikatları ile Afganistan'daki durum arasında paralellik kurulacak olursa, bölgedeki terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla mücadelenin dikkate alınması gerekeceği belirtilen makalede, bunun Rusya, Çin ve Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) görevi olacağına dikkat çekildi. 

Afganistan’daki kaosa Washington’un neden olduğuna vurgu yapılan makalede, Moskova ve Pekin’in bu sorunlarla uğraşmalarının ABD’nin işine geldiği belirtilerek, “ABD'nin Orta Asya'da Rusya-Çin ilişkilerini ve hatta ŞİÖ'nün birlik ve uyumunu tehdit edecek bir kama çakmaya çalışabileceğini de unutmamalıyız” denildi.

Makalede ayrıca, Rusya ve Çin'in kaos yayan okyanus ötesindeki ortaklarına, artık diğer ülkelerin iç işlerine karışmaması gerektiğini izah etmeleri gerektiğine vurgu yapıldı. 

Ağustos ayı ortalarında düzenlenecek Rusya-Çin ortak tatbikatı "Etkileşim-2021"e yaklaşık on bin askeri personel katılacak.

Kaynak: Sputnik

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