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Dünya İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar
Dünya

İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar

Tunus ve Cezayir'in Tel Aviv'den Fas'ın Rabat şehrine gelen bir uçağın hava sahalarından geçmesine izin vermediği ortaya çıktı. İsrail uçağı Yunan hava sahasını kullanarak Fas’a vardığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 19:24:00 -
İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar

Tunus ve Cezayir'in Tel Aviv'den Fas'ın Rabat şehrine gelen bir uçağın hava sahasından geçmesine izin vermediğini ve dolaylı yoldan geçmeye zorladığını iddia eden yeni medya raporları Çarşamba günü ortaya çıktı.

Tunus'un Nessma TV'si, uçuşun Tunus ve Cezayir'in hava sahasını İsrail uçaklarına kapatması nedeniyle Akdeniz'den Yunan hava sahasından, ardından İtalyan, ardından İspanyol ve son olarak Fas'ın başkentinden geçen kuzey rotasından geçtiğini söyledi.

Buna karşılık, Cezayir'in An-Nahar Online web sitesi, Cezayir'in hava sahasından geçmeyen uçuşa atıfta bulunarak, "Kinci ve yanıltıcı partiler, Siyonist uçağın Cezayir hava sahasından geçişiyle ilgili yanlış haberler yaydı" dedi.

Öte yandan Fas elektronik gazetesi Al Sahifah, "Tel Aviv ile Rabat arasındaki uçak, Kuzey Afrika ülkelerinin hava sahasına girmekten kaçındı" dedi.

Bu habere Cezayir ve Tunus'tan resmi bir yorum gelmedi. Ancak Tunus Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, "Tunus'un İsrail ile ilişkileri normalleştirme niyetiyle ilgili dolaşan tüm söylentilerin asılsız olduğunu" doğruladı.

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