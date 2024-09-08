İki ülkeden bildiri: BAE ile Ürdün, Akabe Demiryolu Projesinde işbirliği yapacak! Büyük öneme sahip proje

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, iki ülkenin hükümet ve demir yolu yetkilileri, Ürdün’ün potasyum ve fosfat üretim tesislerini Akaba limanına bağlayacak 360 kilometre uzunluğundaki demiryolu projesi için toplam 2,3 milyar ABD doları değerinde dört önemli anlaşma imzaladı. Bu projeyle, Ürdün’ün doğal kaynaklarını daha verimli bir şekilde dünya pazarlarına ulaştırması hedefleniyor.

Proje Detayları ve Yapısal Özellikler

Yeni demiryolu hattı, Akaba’nın fosfat ihracat limanından başlayarak Wadi Al-Yatam’a kadar uzanacak. Hat, iki ana kola ayrılacak: Bir kol Akaba’nın 125 kilometre kuzeydoğusundaki Al-Shidiya bölgesindeki Jordan Phosphate Mines Co.’nun sahasına hizmet verecek, diğer kol ise Wadi Araba üzerinden limanın 180 kilometre kuzeyindeki Ghor es-Safi’deki Arab Potash Co.’nun sahalarına hizmet edecek. Bu yapı, Ürdün’ün potasyum ve fosfat ürünlerini etkin bir şekilde taşımayı sağlayacak.

İşbirliği ve Anlaşmalar

4 Eylül’de imzalanan anlaşmalar, Ürdün ve BAE’nin iki yatırım bakanlığı arasında, demiryolu sektöründe bilgi ve teknik uzmanlık alışverişini içeren bir çerçeve oluşturdu. Bu çerçeve, uluslararası standartlara göre tasarlanmış trenlerin üretimi ve tedarikini de kapsayacak. Ayrıca, BAE’nin ulusal demir yolu şirketi Etihad Rail, Ürdün Ulaştırma Bakanlığı ile demiryolunun tasarımı, inşası ve işletimini içeren bir anlaşma imzaladı. Ürdün Fosfat Madenleri Şirketi ve Arab Potash Co. ile de iki ayrı Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

Proje Zaman Çizelgesi ve Gelecek Hedefleri

Projede çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması ve 2026 yılında ihaleye çıkarak 2030 yılından itibaren tren seferlerinin başlaması planlanıyor. Tamamlandığında, Ürdün yılda 3 milyon ton potasyum ürünü ve 13 milyon ton fosfat ihraç edebilecek. Ayrıca, Ma’an’da bir kuru liman kurma planları da gündeme gelebilir.

Yetkililerden Açıklamalar

BAE Yatırım Bakanı Mohamed Hasan Alsuwaidi, “Bu iş birliği ortaklığı, küresel standartları karşılayan ve aşan, sağlam ve yenilikçi bir demiryolu ağı inşa etme konusundaki kapsamlı vizyonumuzla örtüşüyor ve bölgede gelecekteki ilerlemeler ve refah için zemin hazırlıyor,” dedi. Etihad Rail CEO’su Shadi Malak ise, “Ürdün Haşimi Krallığı’nın demiryolu altyapısını geliştirme ve ekonomik büyümeyi teşvik etme yönündeki iddialı planlarını desteklemek için BAE ulusal demiryolu ağını geliştirme ve işletme konusundaki kanıtlanmış uzmanlığımızdan yararlanmak istiyoruz,” şeklinde konuştu.