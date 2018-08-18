İki ülkede Türkiye'ye büyük destek! Satışlar TL ile olacak

Türkiye'nin ekonomisini istikrarsızlaştırmak için yürütülen operasyonlara karşı birlik beraberliğe bir yenisi daha eklendi. Lübnan ve Ürdün'ün en büyük tekstil firması Daragmeh Co., Türkiye'ye destek olmak amacıyla iki ülkede bulunan 30 mağazasında Türk parası ile satış yapma kararı aldı. Firma, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların ardından ithalat oranlarını da artırdığını duyurarak Müslüman ülkelere destek çağrısında bulundu. Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 40 firmadan tekstil ithalatı yapan şirket, birlik beraberliğe daha fazla destek sağlamak amacıyla yüzde 20 dolaylarında olan ithalatını yüzde 50'lere taşımaya karar verdi.

"ONE MİNUTE' İLE HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Aslen Filistinli olan mağaza sahipleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos Zirvesi'ndeki 'one munite' çıkışı ile Türkiye'ye karşı destek vermeye başladıklarını ifade etti. 2009'dan beri Türkiye'den gayrimenkul alarak yatırımlarını artırdıklarını ifade ederken, Müslüman ülkelerin Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik ambargolarına tek yumruk olarak cevap vermesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'den yılda 15 milyon dolarlık tekstil ürünü alan firma, özellikle Anadolu'da tekstil faaliyeti gösteren işletmelere yönelerek iç piyasaya can suyu olmaya devam ediyor. ABD destekli ekonomik darbeye yönelik harekete geçen Ürdün merkezli firma, Türkiye'de faaliyet alanını genişleterek hem istihdama hem de ekonomiye destek olmayı planlıyor.

"KRİZİ FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ"

Anadolu İş Adamları Derneği Başkanı (ANASİAD) Niyazi Dilek de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Rızkımızı Allah veriyor, dolayısıyla sonuna kadar direneceğiz. İslam ülkelerinin büyük bir güç olabilmesi için bu krizi fırsata çevirmemiz gerekiyor. Bize geri adım attırmaya ve kilitlemeye çalışanlara krizi fırsat bilerek daha fazlasını yaparak büyümeyi hedefliyoruz. Dernek olarak yaşanan hadiselerin ardından, Türkiye'nin ithal etmeye mecbur olduğu ürünlere ağırlık vermeye karar verdik. Böylece ağır sanayi ve tekstil sanayisinde dışa bağımlı değil aranan bir ülke olmak için gereken çalışmaları başlatmış olacağız."

Kaynak: Sabah