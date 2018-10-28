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İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar

Dolara bir darbe de Asya ülkelerinden geldi. Çin'in ve Japonya'nın merkez bankaları arasında ikili para takası (SWAP) anlaşmasının imzalandığı açıklandı.

28 Ekim 2018 Pazar 15:46
İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar

Küresel ekonomide doların hakimiyetini kırmaya yönelik her adımın önem kazandığu bu dönemde iki ülkenin 30 milyar dolarlık hamlesi ciddi ses getirdi. İki dev ekonominin bu yöndeki girişimi doların egemenliğine karşı önemli bulundu.

3 yıl geçerli

Çin'in merkez bankası konumundaki Çin Halk Bankası'nın (PBOC) internet sitesinden yapılan açıklamada anlaşmanın 3 yılı kapsayacağı bildirildi.

Söz konusu açıklamaya göre, 200 milyar yuan için 3,4 trilyon Japon Yeni'nin takası mümkün olabilecek. Geçerlilik süresinin iki tarafın onayıyla uzatılabileceği ifade edilen açıklamada ayrıca, iki ülkenin merkez bankalarının Japonya'da RMB'nin takası için işbirliği mutabakatına vardığı bildirildi.

Mutabakat doğrultusunda Bank of China'nın Tokyo şubesi Japonya'da RMB'nin takas işlerini üstlenecek. PBOC, açıklamasında, ilgili anlaşmaların iki ülkenin işletmeleri ve finans kuruluşlarının yuan kullanarak sınır ötesi ticaret yapmasına olanak sağlarken, ikili ticareti ve yatırımı da kolaylaştıracağını belirtti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:46
  1. Dolar
  2. ABD
  3. Küresel EŞkıya
  4. Çin
  5. Japonya

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