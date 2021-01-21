  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İki ülke arasında yeni dönem! İmzalar atıldı
Ekonomi

İki ülke arasında yeni dönem! İmzalar atıldı

Türkiye ve Moğolistan arasında serbest bölgeler işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "Bu mutabakatla birlikte ticaretimizin gelişeceğine inanıyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 16:33:00 -
İki ülke arasında yeni dönem! İmzalar atıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, 'Türkiye-Moğolistan arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imza törenine katıldı. Programa Batur'un yanı sıra, Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan ve çok sayıda bürokrat katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Batur, 2020 ticaret rakamlarına bakıldığında 34 milyon dolar ticaretin iki ülke arasında gerçekleştiğini söyledi. Batur, "Bu rakam olması gereken rakamın son derece altındadır. Türkiye'den Moğolistan'a olan ihracata baktığımızda, ağırlıklı olarak elektrikli makineler, ısıtma ve aydınlatma ekipmanları, kozmetikler, temizlik malzemeleri gibi ürün gruplarında ihracatımızın gerçekleştiğini görüyoruz. Moğolistan'dan Türkiye'ye olan ihracata baktığımızda ise, demir ve demir dışı metaller, deri ürünleri gibi kalemlerde ticaret söz konusu. Tarihi bağlarımız ve kültürel diyaloğumuz dikkate alındığında hem rakamın hem de karşılıklı ticarete konu olan ürün gruplarının artması gerektiği konusunda büyükelçide bana da katılacaktır. Bu mutabakatla birlikte ticaretimizin gelişeceğine inanıyorum" dedi.

"Türkiye'yi sınır komşumuz olarak görüyoruz"

Moğolistan Ankara Büyükelçisi Bold Radvan ise, Moğolistan olarak iki sınır komşularının olduğunu ama Türkiye'yi üçüncü komşuları olarak gördüklerini söyledi. Radvan, "Serbest bölgeler mutabakat zaptının imzalanmasıyla ikili ticaretimizin daha da artacağına inanıyorum. Çünkü Moğolistan'da kurulacak serbest bölge üzerinden Çin ve Asya piyasasına çıkacak Türk firmaları olacaktır. Mutabakat zaptının imzalanmasıyla Türkiye'nin tecrübelerinden de yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.

Programın ardından iki ülke arasında 'Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' metni imzalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile Rusya anlaştı! 8,1 milyar lira...
Ekonomi

Türkiye ile Rusya anlaştı! 8,1 milyar lira...

Türkiye Varlık Fonu stratejik hamlelere devam ediyor. Rusya ile 8,1 milyar liralık ortak fonda sözleşmeler tamamlanırken, Ceyhan petrokimya ..
Dağ kadrosu Ekrem’in başını yakacak! CHP’de İmamoğlu karşıtlığı hızla büyüyor
Siyaset

Dağ kadrosu Ekrem’in başını yakacak! CHP’de İmamoğlu karşıtlığı hızla büyüyor

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyede işe aldığı PKK sevici Beyza Yavuz’un halen işine devam ettiği öğrenildi. CHP içinde, İBB’de..
Keşke kafa ayıkken toplansaydınız! CHP'nin
Siyaset

Keşke kafa ayıkken toplansaydınız! CHP'nin "taciz komisyonu"ndan mağdur kıza skandal soru

Birçok taciz ve tecavüz skandalıyla gündeme gelen CHP, rezil olayları araştırmak için komisyon kurdu. Söz konusu komisyon, Osmangazi'de CHP'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay