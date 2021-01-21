İki ülke arasında yeni dönem! İmzalar atıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, 'Türkiye-Moğolistan arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imza törenine katıldı. Programa Batur'un yanı sıra, Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan ve çok sayıda bürokrat katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Batur, 2020 ticaret rakamlarına bakıldığında 34 milyon dolar ticaretin iki ülke arasında gerçekleştiğini söyledi. Batur, "Bu rakam olması gereken rakamın son derece altındadır. Türkiye'den Moğolistan'a olan ihracata baktığımızda, ağırlıklı olarak elektrikli makineler, ısıtma ve aydınlatma ekipmanları, kozmetikler, temizlik malzemeleri gibi ürün gruplarında ihracatımızın gerçekleştiğini görüyoruz. Moğolistan'dan Türkiye'ye olan ihracata baktığımızda ise, demir ve demir dışı metaller, deri ürünleri gibi kalemlerde ticaret söz konusu. Tarihi bağlarımız ve kültürel diyaloğumuz dikkate alındığında hem rakamın hem de karşılıklı ticarete konu olan ürün gruplarının artması gerektiği konusunda büyükelçide bana da katılacaktır. Bu mutabakatla birlikte ticaretimizin gelişeceğine inanıyorum" dedi.

"Türkiye'yi sınır komşumuz olarak görüyoruz"

Moğolistan Ankara Büyükelçisi Bold Radvan ise, Moğolistan olarak iki sınır komşularının olduğunu ama Türkiye'yi üçüncü komşuları olarak gördüklerini söyledi. Radvan, "Serbest bölgeler mutabakat zaptının imzalanmasıyla ikili ticaretimizin daha da artacağına inanıyorum. Çünkü Moğolistan'da kurulacak serbest bölge üzerinden Çin ve Asya piyasasına çıkacak Türk firmaları olacaktır. Mutabakat zaptının imzalanmasıyla Türkiye'nin tecrübelerinden de yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.

Programın ardından iki ülke arasında 'Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' metni imzalandı.