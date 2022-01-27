İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Askerler çatıştı, havantopu ve tanksavar kullandılar

Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafız askerleri arasında bir kez daha çatışma çıktı. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada Tacik tarafının havan topu ve tanksavar kullandığı aktarıldı.

Askerler arasında çatışma çıktı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Tacikistan sınırındaki Tort Koço ve Çır Dobo yerleşim birimlerinde iki ülke askerleri arasında çatışmanın sürdüğü belirtildi.

İki ülke arasında gerginlik

Sınırda durumun "gergin" olduğu belirtilen açıklamada, Tacik tarafının havan topu ve tanksavar kullandığı aktarıldı.

Sınır bölgesinde iki ülke vatandaşların arasında çıkan gerginliğin sınır muhafız askerleri arasında çatışmaya dönüştüğü ifade ediliyor.