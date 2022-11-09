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Dünya İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia! '2 bin vatandaşımızı vurarak öldürüldüler'
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia! '2 bin vatandaşımızı vurarak öldürüldüler'

Bangladeş Sınır Muhafızları Direktörü Yarbay Faizur Rahman, 2 bin vatandaşlarının Hindistan sınır güçlerince vurularak öldürüldüğünü iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 12:59:00 -
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia! '2 bin vatandaşımızı vurarak öldürüldüler'

Bangladeş Sınır Muhafızları Direktörü Yarbay Faizur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Bangladeşlinin, Lalmonirhat'ta bir grup sığır kaçakçısıyla Hindistan'dan Bangladeş'e yasa dışı yollardan geçmeye çalıştıkları için vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Rahman, "Olayı bölge yetkililerinden duyduk. Detayları öğrendikten sonra gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullanarak cesetlerin, otopsi için bölgedeki hastaneye gönderildiğini belirtti.

Bangladeş'te Odhikar isimli insan hakları örgütünün son raporunda, Hint güçlerinin son yirmi yılda sınır bölgelerinde 1200'den fazla Bangladeşliyi öldürdüğü iddia edildi.

Hindistan ile Bangladeş, 4 bin 96 kilometrelik uzun bir sınıra sahip.

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