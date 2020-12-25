İki ülke arasında korona gerilimi

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, çarşamba günü Güney Afrika'dan gelişlere kısıtlama getirildiğini açıklarken, bu ülkedeki varyantın son derece endişe verdiğini, zira Britanya'da ilk görülen varyanttan daha bulaşıcı olduğunu ve daha fazla mutasyon geçirmiş gözüktüğünü iddia etti.

Bu açıklamaya kızan Güney Afrika Sağlık Bakanı Zwelini Mkhize, kendi cebelleştikleri varyantın Britanya'dakinden daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu iddiasını reddetti.

"Kanıt yok"

Perşembe günü "Hancock'ın ileri sürdüğü 501.V2 varyantının Britanya'daki varyanttan daha bulaşıcı olduğu iddiasına dair şimdilik kanıt yok" açıklamasını yapan Zwelini Mkhize, "Britanya'daki varyanttan ve diğer herhangi varyanttan daha ağır hastalığa yol açtığına ya da can kayıplarını artırdığına dair de kanıt yok" diye ekledi.

"Bu doğru değil"

Britanyalı mevkidaşının sözlerinin Güney Afrika'daki varyantın Britanya'nın kapanmasına neden olan ikinci dalgada büyük bir etken olduğu algısı oluşturduğunu söyleyen Sağlık Bakanı, "Bu doğru değil" vurgusunu yaptı.

"Britanya'daki mutasyon, bizdekinden bir ay önce ortaya çıktı"

Güney Afrika'daki varyanta benzer bir mutasyondan geçen Britanya'daki varyantın ilkin ülkenin güneydoğusundaki Kent'te eylül ayında görüldüğüne dair kanıt olduğuna dikkat çeken Mkhize, "Bu, Güney Afrika'daki varyantın gelişmiş gözüktüğü tarihten yaklaşık bir ay öncesine denk geliyor" dedi.

Seyahat yasaklarına karşı çıktı

"Bilim aleminin geniş çapta paylaştığı görüşlere dayanarak konuştuğunu" ifade eden Güney Afrikalı bakan, 'seyahat yasaklarının risklerinin yararlarından daha ağır basabileceğini' savunarak "Britanya ile Güney Afrika arasında seyahati yasaklamak, talihsiz bir karar" görüşünü dile getirdi.

Günlük vaka sayısı 14 bine fırladı

Afrika'da koronavirüs pandemisinin en ağır vurduğu ülke olan Güney Afrika'da bugüne dek yaklaşık 1 milyon vaka ve 26 bin ölüm kayıtlara geçti. Geçen hafta günlük vaka sayısının 8000-10.000 arasında değiştiği ülkede son iki günde yaklaşık 14 biner vaka teyit edildi.