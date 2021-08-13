İki ülke arasında ilişkiler normalleşti: Büyükelçi de atandı!

Katar'ın Suudi Arabistan'a büyükelçi atamasıyla Katar-Suudi Arabistan ilişkileri resmen normalleşmiş oldu. Katar, Kuveyt'teki büyükelçisi Abdullah Atiye'yi Suudi Arabistan'a büyükelçi olarak atadı.

Abdullah Atiye'nin Kuveyt'in de girişimleriyle Suudi Arabistan ve Katar arasında arabuluculuk yapan isimlerin önde gelenlerinden biri olduğu belirtiliyor. Atiye, atanma kararının ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçti. Bu kararla Suudi Arabistan ve Katar arasındaki kriz şimdilik resmen sonlanmış oldu.

Suudi Arabistan ve Katar geriliminin tarihi

Suudi Arabistan ve Katar arasındaki gerilimin tarihi 2002'ye kadar uzanıyor. Daha öncesinde genellikle birlikte hareket eden bu iki ülke yönetimlerinin arası öncelikle Katar'dan yayın yapan el-Cezire televizyon kanalı nedeniyle bozuldu.

1996'da yayın hayatına başlayan el-Cezire'de 2001'den itibaren Suudi Arabistan yönetimine yönelik eleştirilerin artması ve Suudi rejim muhaliflerinin el-Cezire'de konuk edilmeye başlaması üzerine 2002'de Suudi Arabistan Katar'daki büyükelçisini çekip Katar'ı protesto etmişti. Suudi Arabistan uzun bir dönemin ardından 2008'de Katar'a yeniden elçi atamış ama iki ülke arasındaki çekişme sürmüştü.

2014'te Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Müslüman Kardeşler ile ilişkiler konusunda yaşanan ayrılık gibi bölgesel anlaşmazlıklar nedeniyle ortak kararla Katar'daki elçiliklerini kapatmışlardı.

2017'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğünde bazı Arap rejimleri Katar'ı "terörizme destek"le suçlayarak Katar'a ambargo uygulamaya başlamış, Suudi Arabistan Katar ile sınırını kapatmıştı.

Kasım 2020'de ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazanması, Donald Trump'ın kaybetmesiyle Suudi Arabistan Katar ile ilişkileri normalleştirmek istedikleri mesajını vermişti. Ön görüşmelerin ardından ilişkilerini normalleştirmeye karar veren Suudi Arabistan ve Katar yönetimlerinin geçmiştekine benzer sebeplerle gelecekte yeni bir kriz yaşaması olası görülüyor.

Kaynak: Mepa News