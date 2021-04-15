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Dünya İki ülke arasında gerilim tırmanıyor! Sert sözler: Bedelini ödeyeceksiniz
Dünya

İki ülke arasında gerilim tırmanıyor! Sert sözler: Bedelini ödeyeceksiniz

Washington, ABD seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım'ın işgali gerekçeleriyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Yaptırımlar iki ülkenin de çıkarlarına ters. Rusya yaptırımlara cevap verilecektir, tüm sorumluluk ABD tarafına aittir. Moskova ile ilişkileri bozmanın bedelini ABD'nin ödeyeceğinin farkına varması lazım." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 16:46:00 -
İki ülke arasında gerilim tırmanıyor! Sert sözler: Bedelini ödeyeceksiniz

Washington, ABD seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım'ın işgali gerekçeleriyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; 2020 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle 32 kişi ve kuruluşa, Rusya'nın Kırım'ı işgali nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa, zararlı siber faaliyetleri sebebiyle 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulandı.

Açıklamada, ABD'deki diplomatik misyonlarda görevli 10 Rus istihbarat görevlisinin de sınır dışı edileceği bildirildi.

Rusya'dan sert tepki: ABD bedelini ödeyeceğinin farkına varmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaşanan gelişmenin ardından, "Yaptırımlar iki ülkenin de çıkarlarına ters. Rusya yaptırımlara cevap verilecektir, tüm sorumluluk ABD tarafına aittir. Moskova ile ilişkileri bozmanın bedelini ABD'nin ödeyeceğinin farkına varması lazım." ifadelerini kullandı.

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