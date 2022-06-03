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Dünya İki ülke arasında çatışma! Yaralı askerler var
Dünya

İki ülke arasında çatışma! Yaralı askerler var

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada 1'i ağır, 2 Kırgız sınır muhafızı yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 14:36:00 -
İki ülke arasında çatışma! Yaralı askerler var

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında sınır ihlali nedeniyle yaşanan çatışmanın sona erdirildiği belirtildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise çatışmada 1'i ağır, 2 yaralı muhafız askerin Batken Bölge Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

Çatışma, bugün öğle saatlerinde ülkenin güneyindeki Batken ilçesi Bulak-Başı yerleşim biriminde meydana geldi.

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