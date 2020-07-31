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Aktüel

İki ton Antep fıstığı çaldığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 22:42:01 -
İki ton Antep fıstığı çaldığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde ağaçlardan yaklaşık 2 ton Antep fıstığı çaldığı iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlı ekipleri, Karacun Mahallesi'nde A.K'ye (34) ait bahçedeki ağaçlardan Antep fıstığı çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Civar mahallelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı.

Çalınan yaklaşık 2 ton Antep fıstığı, Nizip ilçesindeki bir fıstık kavlatma tesisinde ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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