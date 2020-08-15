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Ekonomi

İki tekerlekli araç ihracatında AB ülkeleri farkı

Türkiye'nin iki tekerlekli taşıt ihracatı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 artarak 48 milyon 674 bin dolar oldu. Dış satımın yarısından fazlası AB üyesi 4 ülkeye yapıldı - En fazla ihracatı Finlandiya'ya gerçekleştiren sektör, Romanya'ya dış satımı yüzde 326 artırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:21:17 -
İki tekerlekli araç ihracatında AB ülkeleri farkı

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'den ocak-temmuz döneminde 98 ülkeye 48 milyon 674 bin dolarlık bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet ihraç edildi.

AA muhabirinin Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, 7 aylık süreçte iki tekerlekli taşıt ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 artış gösterdi.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 39 milyon 48 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren sektör temsilcileri, bu yıl aynı dönemde 48 milyon 674 bin dolarlık ihracata imza attı.

En fazla satışı Finlandiya'ya yapan sektörün bu ülkeye ihracatı yüzde 8,84 artarak 8 milyon 189 bin dolardan 8 milyon 913 bin dolara yükseldi.

İhracatta ikinci sırada yer alan Hollanda'ya dış satım yüzde 106,4 artışla 3 milyon 368 bin dolardan 6 milyon 952 bin dolara çıktı.

Almanya'ya ihracat 6 milyon 246 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatta 4. sırada yer alan Fransa'ya 6 milyon 32 bin dolarlık ürün gönderildi.

Ocak-temmuz döneminde Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Fransa'ya yapılan ihracat, sektörün toplam dış satımının yüzde 57,8'ini oluşturdu.

- Romanya'ya ihracatta yüzde 326, Yunanistan'a ihracatta yüzde 111 artış

En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında bu 4 ülkenin ardından yine AB ülkeleri ön plana çıktı.

Geçen yılın 7 ayında 2 milyon 122 bin dolarlık ihracat yapılan İtalya'ya 2020'nin aynı döneminde 4 milyon 453 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Yunanistan'a yapılan ihracat da yüzde 111'lik artışla 1 milyon 649 bin dolardan 3 milyon 481 bin dolara yükseldi.

Sektör bu süreçte İspanya'ya 2 milyon 403 bin, İngiltere'ye ise 2 milyon 246 bin dolarlık ihracat yaptı.

Dış satımın en çok arttığı ülkeler arasında ise Romanya dikkati çekti. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat geçen yılın ocak-temmuz dönemine kıyasla yüzde 326 artarak 302 bin dolardan 1 milyon 289 bin dolara çıktı.

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