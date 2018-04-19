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İki tekerle çölü geçecekler

Motosiklet tutkunu dört kafadar 23 günde Sahra Çölü'nü aşacaklar.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:11
İki tekerle çölü geçecekler

Motosiklet tutkunları Gürcan Alemdarzade, Erdem Kılıç, Turgut Yılmaz ve Oğuz Ergün, 2017 Haziran'ında yıllardır hayalini kurdukları turu yaparak Avrupa'nın en kuzey ucuna gitmişlerdi. İki teker üzerinde 1 ayda 15 bin kilometre katedip Norveç Nordkapp'a ulaşan gezginler bu yıl Güney Avrupa ve Güney Afrika'yı gözlerine kestirdi. 23 günlük seyahatte Sahra Çölü'nü aşacak olan gezginler yolculuğun her anını sosyal medya hesaplarından paylaşacak. 
 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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