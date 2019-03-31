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İki şehir peş peşe depremlerle sarsıldı!

Türkiye’nin gelecek 5 yıl için mahalli idare başkanlarını seçerken, iki şehirden korkutan haber geldi. Önce Denizli, sonra da Erzincan’da peş peşe depremler oldu.

31 Mart 2019 Pazar 15:16
İki şehir peş peşe depremlerle sarsıldı!

Türkiye mahalli idareler seçimlerinde gelecek 5 yılını oylarken 2 şehirden art arda gelen deprem haberleri vatandaşları korkuttu.

Önce Denizli sarsıldı

Denizli’nin son zamanlarda depremlerle gündeme gelen ilçesi Acıpayam, bugün 4,9 büyüklüğünde depremle sarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.30'da merkez üssü Acıpayam olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Denizli’den sonra Erzincan

Denizli’den korkutan haber geldikten hemen sonra Erzincan’dan deprem haberi geldi. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 14.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:16
  1. Erzincan
  2. Denizli
  3. deprem

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