İki saatte yüz binler kazanıyorlar! Dağıtın fakir fukaraya biz razıyız
Yılın on iki ayının bir ayında bile İslam'ın anlatılmasından rahatsız olan çevreler, şarkıcıların iki saatte kazandığı milyonları göz ardı ederek ilahiyatçıları hedef alıyor.
Yeniakit.com.tr
11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması ile sahur ve iftar programlarında izleyicisi ile buluşan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, malum kesimin hedefi oldu.
Televizyon ekranlarında her türlü ahlaksızlık bir yıl boyunca evlere girerken, İslam'ın sadece 1 ay anlatılmasına bile tahammül edemeyenler, Hatipoğlu'nu geliri ile gündeme getirdi.
Şarkıcıların iki saatlik kazançları
İlahiyatçı olunca para kazanmayı suç sayıp, kazandığı rakamı da çarpıtarak öne sürenler, şarkıcıların 2 saatte milyonlar kazanması karşısında sessiz kalıyor.
2022 yılının ilk gecesinde sahne alan şarkıcılardan bazılarının kazançları şöyleydi:
Özcan Deniz - 1 Milyon TL
Tarkan - 1 Milyon Euro
Hadise ve Ebru Gündeş - 900 Bin TL
Hakan Altun - 750 Bin TL
Serdar Ortaç - 350 Bin TL
Demet Akalın 200 bin aldı
Nihat Hatipoğlu'nu, "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen seneki programları izlemeye." dedikten sonra, haddini aşarak, "Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor." ifadeleri ile hedef alan Demet Akalın, yılbaşı gecesinde iki saatlik sahnesi için 200 bin lira kazandı.