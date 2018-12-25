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İki polis hastanede doktorları rehin aldı

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde babası vefat edenbiri komiser olan iki polis memuru, hastanede bulunan doktorları ve hastaları rehin aldı. Olay yerine gelen polis memurları meslektaşlarını ikna etti.

25 Aralık 2018 Salı 18:39
İki polis hastanede doktorları rehin aldı

Babası vefat eden biri komiser olan iki polis memuru, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde doktorları ve hastaları rehin aldı.

Hastalara ve doktorlara silah çeken komiser ve polis memurunun kimsenin çıkışına izin vermediği bildirildi. Öte yandan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da (SES) resmi twitter hesabından rehin olayını duyurdu.

Polisler, polisleri ikna etti

​Hastane yetkililerin polise haber vermesi ile genel cerrahi bölümüne gelen polislerin, rehin alan polisleri ikna etmesi üzerine olayın sonlandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:39
  1. Ankara
  2. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

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