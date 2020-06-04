  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İki otomobilin çarpıştı 3 kişi yaralandı

Bilecik’te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:16:14 -
İki otomobilin çarpıştı 3 kişi yaralandı

Bilecik’te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik Hürriyet Mahallesi Edebali Caddesi üzerinde seyir halinde olan Şenol Güneş idaresindeki 11 AG 322 plakalı otomobil ile Laleli Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Halil kara yönetimindeki 11 AN 028 plakalı cadde ve sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada, 11 AN 028 plakalı otomobilin şoförü ile araçta yolcu olarak bulunan Emine Kara ile 11 AG 322 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Müşerref Yavaş yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken, araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı