  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O ülkede kırmızı alarm verildi! Termometreler 40 dereceye dayanacak İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şanlıurfa' açıklaması Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu için karar 'Son dakika' servis edildi! Bakan Hakan Fidan'dan Katar hamlesi CHP’li İBB’den Tuzla’da 30 bin mazlumu sokağa atma tehdidi! Genç Başkan Eren Ali Bingöl’den kendi partisine sarsılmaz isyan! Kırmızı alarm verilen İtalya'da tehlike büyüyor "Naylon Nazmi" foncuların kucağında! Gazeteciler Cemiyeti meslek örgütü mü, yoksa Haçlı fonlarıyla dönen Saadet Kulübü mü! İşgalci İsrail güney Suriye’de terör estiriyor! BM kritik Suriye raporunu açıklayarak barbarlığı ifşa etti! Adalet Bakanlığı'ndan 81 ildeki mahkemelere genelge! Gürlek: Halk düşmanlarının gözünün yaşına bakmayın! Siyonist katillerden Lübnan’da katliam çığırtkanlığı! Gözü dönen aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, barış mutabakatına karşı Netanyahu’yu kışkırttı!
Yerel İki otomobile çarpıp, kaçan alkollü sürücü aracında uyurken yakalandı
Yerel

İki otomobile çarpıp, kaçan alkollü sürücü aracında uyurken yakalandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İki otomobile çarpıp, kaçan alkollü sürücü aracında uyurken yakalandı

Nevşehir'de park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra kaçan alkollü sürücü E.G., polis tarafından aracında uyurken bulundu. 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 27 bin 719 TL ceza kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Nevşehir'de park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra kaçan alkollü sürücü E.G., polis tarafından aracında uyurken bulundu. 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 27 bin 719 TL ceza kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.
NEVŞEHİR'de park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra bir sokakta aracında uyurken yakalanan alkollü sürücü E.G., polis tarafından uyandırıldı. Sürücüye 27 bin 719 TL ceza yazılırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Emek Mahallesi Değirmendere Sokak'ta meydana geldi. E.G. idaresindeki 06 PG 562 plakalı otomobil, park halindeki iki otomobile çarpıp, kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma soncu E.G., kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki sokakta otomobilinin içinde uyurken bulundu. E.G.'yi uyandıran polisin yaptığı alkol testinde 2.70 promil alkollü olduğu saptandı. Ehliyetine 6 ay el süreyle konulan E.G.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 27 bin 719 TL ceza uygulandı.

Öte yandan hasar gören otomobil sahibi Ahmet Köse, "Benim aracımın arkasındaki araca çarpıyor. Araçta kazanın şiddetiyle benim arabama çarpıyor. Ondan sonra kaçıp buraya gelmiş. Kenara çekmiş. İçinde uyumuş. Bizde ses duyup dışarı çıktık. Polisi aradık" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23