  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Castillo Başkanlık maaşı almayacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca 2 ilimiz için güzel haberi duyurdu
Adana Demirspor'dan Emre Mor çıkışı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı
Yerel İki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı
Yerel

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 01:47:00 -
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 00.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Berkay Ç. yönetimindeki 41 YA 203 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada Melike C.'nin kullandığı 41 BP 299 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobil de kaldırıma çarptı. Kaza nedeniyle otomobil içerisinde bulunan Melike C., eşi İlker C., çocukları Alya C. ve Duru C. ile diğer otomobilde bulunan Berkay Ç. ve Tuğçe K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay