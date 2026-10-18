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Yerel İki otomobil çarpıştı, biri takla attı! 5’i aynı aileden 7 kişi yaralandı
Yerel

İki otomobil çarpıştı, biri takla attı! 5’i aynı aileden 7 kişi yaralandı

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İki otomobil çarpıştı, biri takla attı! 5’i aynı aileden 7 kişi yaralandı

Çorum’un İskilip ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5’i aynı aileden 7 kişi yaralandı.

İskilip-Çorum kara yolu Uğurludağ yol ayrımında iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü.

 

Kaza, saat 17.30 sıralarında İskilip-Çorum kara yolu Uğurludağ yol ayrımında meydana geldi. Seyit Ali Çağdaş yönetimindeki 19 AEH 232 plakalı otomobil ile Murat İpek idaresindeki 19 ABC 878 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Kazada, sürücü Seyit Ali Çağdaş ile otomobilde bulunan Edanur Çağdaş ve çocukları Toprak (5), Eyüp (7) ve Emir Çağdaş (10) ile diğer otomobilin sürücüsü Murat İpek ve araçta bulunan Kadir Taşbek yaralandı.

 

Kaza nedeniyle İskilip-Çorum kara yolunda ulaşımda aksama yaşanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürdü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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