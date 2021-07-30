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Yerel İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yerel

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 18:06:00 -
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Aydın'ın Didim ilçesinde, Denizköy Mahallesi kavşağında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 S 1317 plakalı otomobil ile, plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden plakası alınamayan otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan bir kişi sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil içerisinde sıkışan kişiyi çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi yapılan yaralı otomobil sürücüsü ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan otomobiller çekici marifeti ile bölgeden kaldırıldı.

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