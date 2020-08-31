İki nükleer güç arasında tansiyon yeniden yükseldi! Girişime tepki

Gerilimli olan iki ülke olan Hindistan, Çin arasında yeni gelişme yaşandı. Hindistan’dan Çin’e ağır suçlama geldi.

Ladakh bölgesinde "provokatif" askeri eylemlerle ilgili Hindistan’dan Çin’e sert açıklama geldi.

Hindistan Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun bölgedeki girişimi daha önce yapılan askeri ve diplomatik anlaşmayı ihlal ettiğini açıkladı.

Çin'in Pangong Gölü'nün yakınlarında askeri faaliyeti karşısında Hint askerlerinin mevzilerini güçlendirerek önlemler aldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki ülke komutanlarının sınırda anlaşmak için bir araya geldiği belirtildi.

Çin’den açıklama yok

Çin’den konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle gerilim yükselmişti. Çin askerlerinin Mayıs başında üç noktadan bölgeye girmesiyle olay başlamıştı.

İki ülke video konferans yoluyla barış görüşmesi yapmıştı.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, taraflar arasında egemenlik tartışmalarına sebep oluyor.