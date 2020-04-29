İki mahallede karantina tedbirleri alındı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Korona virüsü nedeniyle iki mahalle de bulunan bazı sokaklar karantina altına alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Turgut Özal Mahallesi ve Girne Mahallesinde son dönemlerde vakaların yoğunlaştığı belirtilen sokaklarda İlçe Hıfzı Kurulunun kararı ile 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, “Korona virüs vakaları konusunda alınan tedbirler kapsamında son dönemde ilçemizde görülen vakaların yoğunlaştığı Turgut Özal Mahallesi 7009 Sokak ve Girne Mahallesi 6021. Sokak, 6077 Sokak ile 6078.Sokak arasında kalan bölgede 14 gün süre ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararı ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.