İki köyün boşaltılmasına sebep olan Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında!
Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı.
Ezine ilçesinde bir çöplükte başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle makilik ve ormanlık alana sıçramıştı.
Yangının tehlike oluşturduğu iki köy boşlaltılmış, Kiremitoba ve Aladağ adlı köylerdeki bazı evler alevlere teslim olmuştu.
Yetkililerin aralıksız müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO