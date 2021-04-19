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Gündem İki köyden geriye sadece cami minareleri kaldı
Gündem

İki köyden geriye sadece cami minareleri kaldı

Kars Barajı'nın dolmasının ardından sular altında kalan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri tamamen suya gömüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 17:39:00 -

Kars’ta, 47 bin 578 hektar tarım arazisini sulayacak Kars Barajı’nın yeniden su tutmasıyla birlikte sular altında kalan Boğazköy ve Çamçavuş köylerinde geriye sadece cami minareleri kaldı.

Kars’ta son günlerde etkili olan yağışlar, Kars Barajı’nın hızla dolmasına neden oldu. Baraj Gölü içerisinde bulunan ve daha önce sahipleri tarafından boşaltılan evler ile köylülerin ibadet için kullandığı camiler de suya gömüldü. Su seviyesinin hızla yükselmesiyle birlikte cami ve okul suya gömülürken, su yüzeyinde kalan cami minareleri ise kameralara yansıdı.

Köy camisinin sular altında kaldığını ifade eden vatandaşlar, “Boğazköy camisinin, eskiden ibadet edilen, karşısında ilkokulunun bulunduğu buradaki çocukların eğitim öğretim gördüğü okul ve cami tamamen sular altında kaldı. Köy biraz ileriye taşındı. Daha önce camide köy sakinleri Cuma namazlarını kılardı, vakit namazlarımızı kılardık. Şimdi bakıyorum da sular altında kalmış, hüzünlü bir olay, geçmişimizi hatırlıyorum. Camiye gelip ara sıra bakıyorum” dedi.

Öte yandan baharla birlikte Kars Barajı’nın kapakların yeniden kapatılarak su tutmaya başlaması, yağmur ve eriyen kar suları sebebiyle baraj gölünün debisi hızla yükseldi. Baraj gölünde bulunan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri ise yeniden suya gömüldü. Köylerden geriye sadece cami minareleri kaldı.

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