İki kişinin öldüğü motosiklet kazası davasında sanığın 15 yıla kadar hapsi isteniyor

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda, emniyet şeridindeki minibüse çarparak yola savrulan ve özel halk otobüsünün altında kalan motosikletteki çiftin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin minibüs şoförünün yargılanmasına başlandı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine, tutuksuz sanık minibüs şoförü Doğukan Yıldız ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, kazada hayatını kaybeden Çağan ve eşi Dilek Çokcan'ın aileleri de hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Doğukan Yıldız, olay günü seyir halindeyken aracının yolda kaldığını belirterek, şunları anlattı:

"Yolun ortasında durup kazaya sebep olmamak için emniyet şeridine geçtim ve dörtlüleri yaktım. Tekrar marşa basıp aracı çalıştırmak istedim. Çalışmayınca araçtan inmek üzere kapısını açtım. Bu sırada arkadan gelen motosiklet benim aracıma çarptı. Araçtan çıktığımda ilk anda Dilek Çokcan'ı fark etmedim. Erkek şahsa yardım etmek için yanına gittim. O sırada belediye otobüsünden bir doktor hanım inerek yaralıya yardımcı oldu ve bana yolun karşısında bir yaralı daha olduğunu, geçen araçların ona zarar vermemesi için yanında durmamı söyleyince diğer yaralıyı fark ettim. Böyle bir olayın meydana gelmesinden dolayı çok üzgünüm."



Müşteki İzzet Çokcan da kazada ölen Çağan Çokcan'ın oğlu olduğunu belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.



Tanık olarak dinlenen motosikletin altında kaldığı özel halk otobüsünün şoförü Cüneyt Orakcı da, "Olay günü en sağ şeritte seyir halindeyken, bir motosikletin yanımdan hızlı bir şekilde geçtiğini ve emniyet şeridinde durmakta olan araca çarptığını gördüm. Motosikletin duran araca çarptıktan sonra benim kullandığım otobüse doğru geldiğini görünce hemen sola kaçmak istedim. Ancak motosikletin bana çarpmasına engel olamadım." dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kazanın oluşumundaki kusur durumunun tespiti için dava dosyasının Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Kurulu'na gönderilerek rapor alınmasına karar verdi.

Duruşma ertelendi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Ocak'ta Çağan Çokcan'ın sevk ve idaresindeki motosiklet ile Ümraniye TEM Güney Yan Yol istikametinde ilerlerken, arıza yaparak emniyet şeridinde duran Doğukan Yıldız'ın aracı ile çarpıştığı anlatıldı.



Kazada, motosikleti kullanan Çağan Çokcan ile arkasında oturan eşi Dilek Çokcan'ın hayatını kaybettikleri belirtilen iddianamede, kazanın oluşumunda motosiklet kullanıcısı Çağan Çokcan'ın emniyet şeridini ve banketleri kullanmak, minibüs şoförü Doğukan Yıldız'ın ise zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak ve park etmek kurallarını ihlal ederek kusurlu oldukları ifade edildi.



İddianamede, bu kapsamda sanık Doğukan Yıldız'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.