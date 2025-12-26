  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

NTE tesisinin temeli 2026’da atılacak

Dünya bu kararla sarsılacak! Kim Jong-Un fabrikalara bizzat giderek o korkunç talimatı verdi!

Noel Baba’nın kızağı nereye ya da kime kayıyor? “Biz sadece eğleniyoruz” yalanıyla kültürel işgal

Sıcak saatler: VEPARA'ya el konuldu! Çok sayıda gözaltı var

Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet eden Dilek İmamoğlu’ndan yeni şikayet! “Avrupa’nın sessizliği bizi hayal kırıklığına uğrattı”

81 ilde dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanı Yerlikaya o rakamları tek tek açıkladı!

Kendi sözüyle mat oldu! 5 dakika istifası gelecek mi?

Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Yerel İki kardeşin kavgası kanlı bitti! Ağabey hayatını kaybetti
Yerel

İki kardeşin kavgası kanlı bitti! Ağabey hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İki kardeşin kavgası kanlı bitti! Ağabey hayatını kaybetti

Sivas'ta Cihan D.'nin tartışma sırasında göğsünden bıçakladığı ağabeyi Gökhan D. yaşamını yitirdi.

Sivas'ta iki kardeşin kavgaya dönüşen tartışması kanlı bitti.

Olay akşam saatlerinde Gülyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 31 yaşındaki Cihan D. ile 32 yaşındaki ağabeyi Gökhan D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan D, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan D. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

 Olayın ardından kaçan şüpheli kardeş Cihan D. ise polis ekiplerince tren garı yakınında gözaltına alındı.

Sosyal medyada bir kadınının feminizm sözleri olay oldu! Batı destekli sinsi projeye karşı hakikatin sesi yükseldi!
Sosyal medyada bir kadınının feminizm sözleri olay oldu! Batı destekli sinsi projeye karşı hakikatin sesi yükseldi!

Sosyal Medya

Sosyal medyada bir kadınının feminizm sözleri olay oldu! Batı destekli sinsi projeye karşı hakikatin sesi yükseldi!

‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı
‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı

Dünya

‘Diktatör Netanyahu’nun askeri olduk’ Yunan gazeteci kazan kaldırdı

Süper Lig'de ilk yarının gol istatistikleri belli oldu
Süper Lig'de ilk yarının gol istatistikleri belli oldu

Spor

Süper Lig'de ilk yarının gol istatistikleri belli oldu

Kocasını uykusunda öldürdü: Cinayetin şekli kan dondurdu!
Kocasını uykusunda öldürdü: Cinayetin şekli kan dondurdu!

Yerel

Kocasını uykusunda öldürdü: Cinayetin şekli kan dondurdu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23