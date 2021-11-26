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Teknoloji İki insansız silah birleştirildi! Türk mühendisler gururla paylaştı
Teknoloji

İki insansız silah birleştirildi! Türk mühendisler gururla paylaştı

STM tarafından üretilen Döner Kanatlı Gözcü İnsansız Hava Aracı (İHA) TOGAN, İnsansız Kara Aracı (İKA) GÖLGE SÜVARİ’ye entegre edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 10:51:00 -

Türk Savunma Sanayii yenilikçi çözümler üretmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda STM tarafından üretilen TOGAN İHA, FNSS Savunma tarafından üretilen GÖLGE SÜVARİ İKA’ya entegre edildi. gelişme STM’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemimiz TOGAN ile kara araçları artık daha etkili! FNSS Savunma‘nın insansız kara aracı GÖLGE SÜVARİ’ye konsept çalışma olarak entegre ettiğimiz TOGAN’ın görevini başarılı bir şekilde tamamladığı dakikalar…”

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