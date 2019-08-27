İki ilimizde korkutan depremler! Kütahya ve Erzurum'da meydana gelen iki ayrı deprem paniğe neden oldu.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, 3.1 büyüklüğünde ve Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Köprüköy’de ise 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, bugün saat 11.38’de merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi Köprüköy Marifet Mahallesi’nde yerin 4.4 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, Dumlupınar İlçesine bağlık Yüylük köyünün merkez üssü olan depremin 5.2 derinlikte ve 3.1 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı. Depremlerde çevre halkı panik yaşarken can ve mal kaybı meydana gelmedi.

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