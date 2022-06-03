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Gündem İki ilde uçak seferleri iptal edildi
Gündem

İki ilde uçak seferleri iptal edildi

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 09:44:00 -
İki ilde uçak seferleri iptal edildi

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkisini gösteren toz taşınımı ve şiddetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Bugün saat 20.20'deki İstanbul Havalimanı, 22.25'teki İstanbul Sabiha Gökçen ve 23.15'teki İstanbul Havalimanı ile yarın 03.05'teki İstanbul Havalimanı, 05.55'teki Ankara, 06.00'daki Çanakkale, 06.05'teki İstanbul Sabiha Gökçen, 06.10'daki İstanbul Havalimanı uçuşlarının iptal edildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta ise 16.55'te planlanan Ankara uçuşu iptal edildi.

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