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Eğitim İki ilde eğitime kar engeli
Eğitim

İki ilde eğitime kar engeli

Yeniakit Publisher
2023-12-18 03:34:00 -
İki ilde eğitime kar engeli

Iğdır'da olumsuz hava koşulları sebebiyle merkeze bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildi.

Kente bağlı dağlık köylerde bugün etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Iğdır Valiliği bu nedenle merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor (Karaçomak), Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Ağrı'da da eğitime ara verildi

Ağrı’nın Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim ile bazı köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Diyadin Kaymakamlığı, akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ve Yukarı Dalören köylerindeki okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Taşlıçay Kaymakamlığı da aynı gerekçeyle taşımalı eğitime ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.
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Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olması sebebiyle köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 18 Aralık 2023 tarihinde tatil ilan edildiğini açıkladı.
Kaymakamlıklar, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Kaynak: DHA

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