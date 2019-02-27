İki grup kavga etti, sokak savaş alanına döndü!

Olay, saat 21.30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokağın ortasından ortalığı savaş alanına çeviren kavga sırasında döner bıçaklarının da kullanıldığı iddia edildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Kavganın Suriye uyruklu iki grup arasında yaşandığı iddia edildi.

Kavga anı kameralara yansıdı

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sokağı gören yüksek bir yerden çekildiği anlaşılan görüntülerde, sokakta iki grup arasında ortalığı savaş alanına çeviren kavga görülüyor.