İki grup arasında silahlı 'saman' kavgası! Yaralılar var Kilis'te iki grup arasında saman toplama konusunda silahlı kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde saman toplama konusunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden saman toplamak için Kilis'e gelen bir grup işçi ile Elbeyli Kılcan köyünde oturan saman sahibi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda G.A, A.A. ve M.A. av tüfeğiyle, A.A. ile H.A. ise darp sonucu yaralandı. Yaralıların durumu iyi 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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