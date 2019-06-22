İki grup arasında silahlı 'saman' kavgası! Yaralılar var
Kilis'te iki grup arasında saman toplama konusunda silahlı kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.22 Haziran 2019 Cumartesi 16:21
Kilis'in Elbeyli ilçesinde saman toplama konusunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden saman toplamak için Kilis'e gelen bir grup işçi ile Elbeyli Kılcan köyünde oturan saman sahibi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda G.A, A.A. ve M.A. av tüfeğiyle, A.A. ile H.A. ise darp sonucu yaralandı.
Yaralıların durumu iyi
112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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