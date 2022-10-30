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Yerel İki grup arasında kanlı kavga
Yerel

İki grup arasında kanlı kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 02:46:00 -
İki grup arasında kanlı kavga

Olay saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Eğlence mekanından çıkan iki grup arasında cadde üzerinde tartışma çıktı. Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada henüz isimleri belirlenemeyen şahıslar, Salih Y.(25) ile Muammer B.(24)'yi bıçakla yaraladılar. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri arıyor.

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