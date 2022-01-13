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Spor İki futbolcuyu transfer ettiler
Spor

İki futbolcuyu transfer ettiler

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Kenan Özer ile forvet Nouha Dicko'yu renklerine bağladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 21:07:00 -
İki futbolcuyu transfer ettiler

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Kenan Özer ile forvet Nouha Dicko'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK'de forma giyen forvet Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, son olarak Gaziantep FK'de forma giyen serbest statüdeki Kenan Özer ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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