İki firma Libra ile bağlarını koparmayı düşünüyor

İSTANBUL (AA) - Son günlerde art arda gelen soruşturmaların ardından Facebook'un dijital parası Libra'nın ilk destekçilerinden iki şirket, proje ile olan bağlarını koparmayı düşünüyor.

Libra projesi ile finansal sistemde büyük bir değişikliğe neden olması beklenen Libra'da, projenin kurucuları arasındaki bazı firmalar soruşturmaların ardından endişeli olduklarını açıkladılar.

Financial Times'a (FT) açıklamada bulunan projenin destekçisi iki firma, proje ile bağlarını koparmayı düşündüklerini açıkladı. Projenin bir diğer destekçisi de kendilerini denetleyen kurumların dikkatini çekmemek için Libra projesini açık bir şekilde desteklemekten endişe duyduklarını bildirdi.

Projenin destekçilerinden bir kişinin FT'ye yaptığı açıklamaya göre, Facebook'un projenin diğer ortaklarının projeyi açık bir şekilde savunmaması nedeniyle rahatsız olduğunu belirtti.

- Libra projesi gözlem altında

Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Libra projesi ve kripto paraları eleştirilen ardından Libra projesinin geleceği daha yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştı.

Avrupa Birliği’nin (AB) tekel karşıtı düzenleyicileri de Libra hakkında Facebook'un proje ile "rekabetçi olmayan davranış potansiyelini" inceleme altına almıştı.

















