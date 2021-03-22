İki dünya devinden Türk şirkete yatırım

Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi ve EBRD tarafından yapılacak yatırım, Türkiye'de bugüne kadar fintech alanında yapılan en önemli uluslararası yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Dgpays, Bankalar, E-Para Kuruluşları, Telekom Operatörleri ve Ulaşım Operatörleri için ödeme sistemi hizmetleri sunan bir finansal teknoloji şirketi olarak faaliyetlerine devam ediyor.

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