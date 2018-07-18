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İki dünya devi Amazon'a karşı ortaklık kurdu

Teknoloji ve perakende satış alanlarından hızla gelişim gösteren Amazon'a karşı Microsoft ve Walmart birleşti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:24
İki dünya devi Amazon'a karşı ortaklık kurdu

Amazon'un hem bulut sistemi açıdan hem de parekende satış açısından durmaksızın büyümesi her iki sektörden de şirketleri endişenlendirmiyor değil.

Güçlü rakipleriyleriyle mücadele etmek için isteyen Microsoft ve Walmart güçlerini birleştirerek, beş senelik bir ortaklık imzaladı.

WALMART, MICROSOFT'UN ALTYAPISINI KULLANACAK

Microsoft'un Inspire etkinliğinde bu ortaklığı duyuran Walmart, anlaşmaya göre teknoloji devinin bulut servisini kullanabilecek. Azure ve Microsoft 365 servislerini kullanmak dışında Walmart'ın makine öğrenimi, yapay zeka ve veri platformları teknolojilerinde de yeni projelere odaklanacağı bekleniyor.

Amazon, Walmart için parekende alanının en büyük rakibi iken bulut sistemi olarak da Microsoft'un en büyük rakibi konumunda bulunuyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella ise bu ortaklık konusunda umutlu oldukları dile getirdi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:24
  1. Microsoft
  2. Amazon

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