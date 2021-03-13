İki dost ülke arasında sorun son buluyor! Tepeyi vermeye hazırlar

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Galina Bayterek, Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki tartışmalı sınır noktalarının 3 ay içinde çözüme kavuşturulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Sözcü Bayterek, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 11-12 Mart'ta yaptığı resmi ziyaretiyle ilgili açıklamasında, Caparov'un ziyaretinin verimli geçtiğini belirterek "Her iki taraf, iki ülke arasındaki tartışmalı sınır noktalarını üç ay içinde çözüme kavuşturulması konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

Bayterek, Kırgız tarafının, Kırgızistan topraklarında Özbekistan'a ait Soh bölgesine kara ve hava ulaşımına karşılık, Özbek tarafı, Kırgızistan'a siyasi gerginliğin konusu olan Ungar Tepesi'ni (Ungar-Too) vermeye hazır olduğunu belirtti.

Sınır sorunlarının çözülmesiyle ikili ilişkilerin gelişmesine yeni bir ivme kazandırılacağını vurgulayan Bayterek, iki ülke arasındaki diğer sınır konularının özel bir komisyon tarafından karara bağlanacağını kaydetti.

Ungar Tepe

Kırgızistan ile Özbekistan arasında tartışmalı sınır bölgesinde yer alan ve 45 hektarlık araziyi kaplayan Ungar Tepesi, üzerinde bulunan "PPS Kerben-24" adlı röle istasyonu ile bölgedeki 4 ilçeye telefon, radyo, televizyon ve uydu hizmeti sunuyor.

Özbekistan ve Kırgızistan arasında 1379 kilometrelik ortak sınır bulunuyor.

Taraflar, sınırın 200 kilometrelik kısmıyla ilgili mutabakat sağlayamıyor.

Ungar Tepe'ye, Özbek polislerin 2016 yılında helikopterle inmesi Bişkek'te rahatsızlığa yol açmıştı.