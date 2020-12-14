İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinde giderek artan Çin etkisine karşı ülke savunmasını kuvvetlendirecek kararlar aldı.

Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds geçen hafta, prototip bir hipersonik seyir füzesi için ABD ile ortak yürütülecek bir proje duyurdu. Kanberra yönetimi, bu ve diğer ilgili programlara 9,3 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bahse konu anlaşma kapsamında önümüzdeki aylarda hipersonik füzelerde test aşamasına geçileceği belirtildi.

Savunmaya ilişkin alınan kararların, Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde artan askeri tehdide cevap niteliği taşıdığı bildirildi. Bakan Reynolds yaptığı açıklamada, "Morrison hükümeti, Avustralyalıları güvende tutmaya devam ederken, aynı zamanda ulusun çıkarlarını hızla değişen küresel ortamda koruyor" dedi.

İki ülke arasında durum kötüleşiyor

İki ülke ticaret ortaklığında önemli paya sahip olsa da Avustralya, Çin'in 2017'den bu yana içişlerine karıştığından şüpheleniyor.

2018'de Avustralya hükümeti, Huawei Technologies'in ikili gerilimi artıran 5G pazarına katılmasını yasakladı.

Nisan'da pandeminin küresel etkileri tırmanırken Avustralya'nın Kovid-19'un kökeniyle ilgili bağımsız bir çalışma talebinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler daha da kötüye gitti. Çin ertesi ay, Avustralya'ya bazı et ürünü ithalatlarını durdurdu ve Avustralya arpasına yüzde 80 artı gümrük vergisi koydu.

İki devlet arasındaki diplomatik ilişkiler giderek kötüleşirken, Pekin yönetimi Avustralya'ya yönelik pamuk, kömür, ıstakoz ve odun ürünlerine kadar uzanan ticari yaptırım kararları aldı.

Çin hükümetinden özür istiyorlar

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Twitter'da, Avustralya üniforması giyen bir askerin, elinde kuzu tutan bir çocuğun boğazına bıçak dayadığı, üzerinde "Korkma, barış getirmeye geliyoruz" yazılı bir fotoğraf paylaşmıştı. Cao'nun paylaşımda, "Afgan sivillerin, Avustralyalı askerlerce öldürülmesi şoke edici. Bu tür eylemleri şiddetle kınıyor ve sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanması, taraflar arasında gerilime neden olmuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'den Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün paylaşımını silmesini istemişti. "Son derece çirkin" paylaşımın hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini savunan Morrison, "Avustralya, bu çirkin iş için Çin hükümetinden özür de istiyor." ifadesini kullanmıştı. Avustralya Başbakanı, iki ülke arasındaki gerilim ile başa çıkma yönteminin bu olamayacağını sözlerine eklemişti.

Kaynak: star.com.tr