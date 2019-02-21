İki devden iş birliği

Arkas Holding, Microsoft Türkiye ile dijital alanda önemli bir iş birliğine imza attı. İş birliği çerçevesinde veri merkezlerinin ve sunucularının tamamına yakınını akıllı bulut platformuMicrosoft Azure’a taşıyan holding, bu adımla yüzde 10 tasarruf etmeyi hedefliyor.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, bulut bilişimin şirketlerin maliyetlerini aşağı çektiğini; rekabet güçlerini artırdığını dile getirerek, “Arkas gibi bu rüzgârı önceden görerek, adım atan firmalar da ilerisi için umut veriyor, pek çok gruba örnek oluyor” diye konuştu. Teknolojiyi doğru kullanmaya ve iş süreçlerine dahil etmeye önem verdiklerini belirten Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise “Azure’a geçmemiz bize uluslararası standardizasyon ve disiplin getirdi” şeklinde konuştu.